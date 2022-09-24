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"Референдуми" на окупованих територіях: Україна вимагає терміново скликати Радбез ООН

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"Референдуми" на окупованих територіях: Україна вимагає терміново скликати Радбез ООН

Фото: Associated Press

Україна вимагає терміново скликати засідання Ради безпеки ООН.

Організація повинна розглянути незаконні "референдуми" на тимчасово окупованих територіях України, які Росія хоче приєднати до свого складу. 

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко. 

"Україна вимагає термінового скликання Радбезу ООН щодо фіктивних референдумів Росії на окупованих територіях України. Росія має понести відповідальність за подальші спроби змінити міжнародно визнані кордони України всупереч Статуту ООН", - написав Ніколенко. 

Нагадаємо, російська пропаганда "намалювала" попередні результати "референдумів" окупантів.

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