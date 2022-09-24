"Референдуми" на окупованих територіях: Україна вимагає терміново скликати Радбез ООН

Організація повинна розглянути незаконні "референдуми" на тимчасово окупованих територіях України, які Росія хоче приєднати до свого складу.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

"Україна вимагає термінового скликання Радбезу ООН щодо фіктивних референдумів Росії на окупованих територіях України. Росія має понести відповідальність за подальші спроби змінити міжнародно визнані кордони України всупереч Статуту ООН", - написав Ніколенко.

Ukraine has requested an urgent meeting of the UN Security Council on Russia’s sham referendums in the occupied territories of Ukraine. Russia must be held accountable for its further attempts to change Ukraine’s internationally recognized borders in a violation of the UN Charter — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) September 24, 2022

Нагадаємо, російська пропаганда "намалювала" попередні результати "референдумів" окупантів.

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