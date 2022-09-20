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"Референдуми" на окупованих територіях України: Верещук пояснила, що робити українцям

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"Референдуми" на окупованих територіях України: Верещук пояснила, що робити українцям

Фото: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України/Facebook

Українським громадянам влада рекомендує не відвідувати псевдореферендуми, які хоче організувати Росія.

Проведення таких "референдумів" нічого не означатиме для України, а от Росію очікує посилення санкцій. 

Про це в етері телемарафону 20 вересня сказала міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. 

"Я вкотре закликаю наших громадян, які зараз вимушено перебувають на тимчасово окупованих територіях, не брати участь в референдумах, ігнорувати їх. Не співпрацювати з окупаційною владою. Потрібно ігнорувати цей процес і тим самим допомогти армії та собі", - наголосила Верещук. 

Нагадаємо, якщо російські окупанти і проведуть "референдуми" на захоплених територіях України, то державі залишається надалі звільняти свої землі та не визнавати їх російськими.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1228
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