"Референдуми" на окупованих територіях України: Верещук пояснила, що робити українцям

Українським громадянам влада рекомендує не відвідувати псевдореферендуми, які хоче організувати Росія.
Проведення таких "референдумів" нічого не означатиме для України, а от Росію очікує посилення санкцій.
Про це в етері телемарафону 20 вересня сказала міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
"Я вкотре закликаю наших громадян, які зараз вимушено перебувають на тимчасово окупованих територіях, не брати участь в референдумах, ігнорувати їх. Не співпрацювати з окупаційною владою. Потрібно ігнорувати цей процес і тим самим допомогти армії та собі", - наголосила Верещук.
Нагадаємо, якщо російські окупанти і проведуть "референдуми" на захоплених територіях України, то державі залишається надалі звільняти свої землі та не визнавати їх російськими.
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