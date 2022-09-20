"Референдуми" та мобілізація в РФ не матимуть жодних наслідків: Арестович надав прогноз щодо терміну війни

"Як воювали, так і воюватимемо, тільки зліше."

Референдуми та мобілізація в РФ не матимуть жодних наслідків, крім прискорення обвалу та революції в путінській Росії на тлі війни в Україні.

Про це написав радник Офісу президента Олексій Арестович у соцмережі.

Він навів причини краху путінського режиму.

Руйнування неописаного громадського договору, у якому досі тримався путінський режим - "війна лише з телевізору". Відсутність інфраструктури для мобілізації - насамперед необхідної кількості молодших командирів, щоб перетворити мобілізованих на подобу армії. Вкрай низька боєздатність мобілізованих, через відсутність мотивації. Наявність серед мобілізованих великої кількості прихованих ворогів війни.

"Тепер це будуть не просто люди, які ненавидять Путіна, а озброєні люди, які ненавидять Путіна", - додав Арестович.

Він підняв тему і псевдореферендумів у "ЛДНР", а також Запорізькій та Херсонській областях.

За його словами, так звані референдуми зірвуться із чотирьох причин.

Різкої реакції міжнародного співтовариства;

посилення військової допомоги Україні - як за термінами та номенклатурою, так і за обсягами;

нових санкцій проти РФ;

посилення опору на окупованих територіях.

"Так, це ескалація. Вона й доб'є Путіна", - зазначив Арестович.

Управлінський і ресурсний апарат путінської РФ, за словами радника, "не потягнув попереднього рівня війни, яке ускладнення і розширення тим паче не потягне".

Арестович також висловився щодо побоювань щодо застосування ядерної зброї для захисту "…знов придбаних територій РФ".

"Якщо ти збираєшся масово застосовувати ЯО, тобі не потрібна мобілізація. Найголовніше - нам похер. Як воювали, так і воюватимемо, тільки зліше. Я довго думав: чи вирішаться вони на цей ідіотизм у вигляді мобілізації/референдумів? І вони, можливо, виправдають наші найкращі очікування. Це - величезний подарунок усім нам, скорочення термінів імперіалістичної війни мінімум на півроку-рік і різке збільшення ймовірності громадянської війни в самій Росії. Давай, ВВХ, я в тебе вірю", - підсумував Арестович.

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський раніше неодноразово заявляв, що у разі проведення псевдореферендумів на окупованих територіях Росія закриє будь-яку можливість переговорів з Україною.

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