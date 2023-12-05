Реформи “для союзників”: пані посол США розповіла, чого насамперед чекають від України

Завершення реформування таких сфер як боротьба з корупцією, судочинство та корпоративне управління зміцнить довіру партнерів і союзників та їхнє бажання продовжувати допомагати та інвестувати в Україну.

Про це заявила пані посол США в Україні Бріджит Брінк у виступі на всеукраїнському антикорупційному форумі “Доброчесність — майбутнє української державності”, повідомляє Укрінформ.

“Це наша рекомендація, рішення, як рухатися далі, залежить від українського керівництва і народу. Але я вказала б на три сфери, на яких ми зосереджені, — це боротьба з корупцією, корпоративне управління та реформа системи правосуддя”, — сказала Брінк.

Боротьба з корупцією

Коментуючи посилення боротьби з корупцією, вона зазначила, що парламент у першому читанні ухвалив законопроєкт про посилення незалежності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Водночас Брінк порадила до другого читання розглянути деякі рекомендації G7 та ЄС, які, на їхній погляд, можуть зробити САП ще більш сильною та і незалежною.

Корпоративне управління

Важливими кроками у напрямку боротьби з корупцією пані посол США назвала також ухвалення законопроєкту про посилення незалежності НАБУ, в тому числі шляхом збільшення чисельності співробітників та посилення деяких повноважень, а також обрання на прозорому конкурсі нових суддів Вищого антикорупційного суду та нового голови НАЗК.

“Ці процеси відбору дуже важливі для нас і для Європи, і коли вони відбуватимуться, ми будемо уважно спостерігати за ними”, — повідомила пані посол США.

Реформа системи правосуддя

У сфері реформування судового сектора Брінк привернула увагу до необхідності вдосконалення процесу відбору нових суддів, а також в оцінювання нинішніх суддів, які не пройшли перевірки на доброчесність, а також до прозорого відбору суддів Конституційного Суду із залученням дорадчої групи експертів.

Пані посол США також зауважила, що американський бізнес дуже уважно стежить за третьою з названих нею сфер — реформою корпоративного управління.

За її словами, головною рекомендацією є прийняття законодавства про корпоративне управління, яке відповідає принципам ОЕСР, і застосування його до державних підприємств, яких в Україні дуже багато.

“Підсумовуючи, я хочу сказати, що це великі справи, які потрібно зробити, але вони цілком можливі, в тому числі в найближчій перспективі. Це дуже важливо, щоб підтримати впевненість США, країн ЄС та інших партнерів і союзників у необхідності продовжувати допомагати та інвестувати в Україну. Це дуже важливо і для рішення приватного сектору наших країн інвестувати сюди, і для вашого майбутнього”, — наголосила Брінк.

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