"Регіон буде міцним горішком": у Британії сумніваються в здатності Росії захопити весь Донбас

"Регіон буде міцним горішком": у Британії сумніваються в здатності Росії захопити весь Донбас

В України є всі шанси відстояти Донбас. Цей регіон буде надзвичайно міцним горішком для росіян.

Росія зосередила свої військові зусилля на Донбасі після того, як не змогла досягти своїх цілей на півночі України. Ці дві сили набагато більш збалансовані Донбасі, ніж у Київській області, оскільки українці мають перевагу у вигляді оборонних позицій.

Про це заявив міністр Збройних сил Великої Британії Джеймс Гіппі в інтерв'ю Sky News.

Міністр також відкинув твердження Росії про те, що західні союзники України провокують подальший конфлікт, поставляючи зброю.

Відповідаючи на запитання про коментарі міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, який сказав, що загроза ядерної війни "значна", Гіппі сказав, що НАТО як організація не постачає зброю.

"Сергій Лавров міг би також подумати, що причина, по якій зараз йде війна в Україні, полягає в тому, що Росія перейшла кордони суверенної країни і почала вторгнення на їх територію. Весь цей шум з Москви про те, що їх напад на Україну якимось чином є відповіддю на агресію НАТО, - просто повна, повна нісенітниця", - сказав він.

Нагадаємо, що Сергій Лавров пригрозив світові ядерною війною.

Росіяни бояться ядерного удару від НАТО і США

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