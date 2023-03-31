"Рекламують, як корм для домашніх тварин": Путін готує росіян до ядерної війни

Керівництво Російської Федерації готує населення до ядерної війни.

До такого висновку прийшло видання dailymail.co.uk, ґрунтуючись на "тривожних" сигналах з Москви.

Російський лауреат Нобелівської премії Дмитро Муратов попередив, що російська пропаганда переконує своїх громадян, що "ядерна війна — це не погано, і рекламує її, як корм для домашніх тварин". Старше покоління піддається впливу пропаганді, адже вони сприймають Путіна як свого онука, каже журналіст.

"На тутешніх телеканалах ядерну війну та ядерну зброю рекламують так, ніби вони рекламують корм для домашніх тварин. Вони говорять про націлювання на Британію та Францію, про виклик ядерного цунамі, яке змиє Америку. Чому вони це говорять? Щоб люди тут були готові", — сказав він.

Напередодні президент Володимир Путін оголосив про плани розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі, а один із його найближчих помічників Микола Патрушев попередив, що Росія має "сучасну унікальну зброю, здатну знищити будь-якого ворога, зокрема і Сполучені Штати".

Видання також згадує випадок, як один ведучий російського ток-шоу нещодавно запропонував Росії "оголосити будь-яку військову ціль на території Франції, Польщі та Сполученого Королівства законною ціллю".

Як повідомляє ВВС, той же ведучий порадив "зрівняти території стратегічною ядерною зброєю та здійснити пробний запуск або обстріл тактичної ядерної зброї, щоб ні в кого не було ілюзій".

Нагадаємо:

Путін заявив про плани щодо закінчення будівництва сховища для ядерної зброї в РБ. За словами Путіна, Росія допомогла білорусам переобладнати літаки та передала їм ракети "Іскандери". Зокрема, десять типів авіації готові до застосування тактичного озброєння.

"Від 3 квітня приступаємо до навчання екіпажів, розпочинаємо будівництво сховища для ядерної зброї. Ми не передаємо Білорусі нашу тактичну ядерну зброю, але розмістимо її і навчимо військових, як США в Європі", — зазначив диктатор.

Путін зізнався, що самопроголошений президент РБ Олександр Лукашенко давно ставить питання про розміщення російської тактичної ядерної зброї на території країни. Одним з аргументів цього є те, що "США давно розміщає її в низці країн".

Остання ядерна зброя, розміщена ще за часів Радянського Союзу, була вивезена з Білорусі до Росії 1996 року.

Іран лякає світ: чи буде ядерна війна, США пригрозили ударами| Сергій Данилов

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