Рекорд оборони Малої Токмачки: ЗСУ утримують рубіж понад 1500 днів

Оборона Малої Токмачки

Реклама

Для росіян новою больовою точкою стало словосполучення «Мала Токмачка». ЗСУ встановили національний рекорд в обороні Малої Токмачки — розповідаємо, що про це відомо.

Про рекорд повідомили у 118-й окремій механізованій бригаді.

Національний рекорд за оборону Малої Токмачки

Голова наглядової ради Книги рекордів України Олег Іваненко передав командуванню 118-ї бригади диплом, що засвідчує національний рекорд. Бійців бригади відзначили за вагомий внесок в утримання району оборони та щоденне відбиття атак росіян у Малій Токмачці.

Реклама

«Село Мала Токмачка стало одним із найдовше утримуваних рубежів сучасної російсько-української війни. Сили оборони України безперервно контролюють цей напрямок уже понад 1500 днів», — розповідають у бригаді.

Понад 4 роки оборони в умовах щоденних штурмів артилерійського вогню, авіаційних та дронових ударів.

Військові кажуть, що цей національний рекорд — лише констатація факту для історії. Справжньою нагородою для захисників є кожен збережений метр української землі.

«Честь і шана усім воїнам, усім підрозділам, які тримали і продовжують тримати рубежі в районі Малої Токмачки», — пишуть у 118-й бригаді.

Реклама

У дипломі пишуть, що оборона Малої Токмачки є одним із найдовше утримуваних рубежів російсько-української війни.

Ситуація на фронті: останні новини

Нагадаємо, попри значні втрати, російські окупаційні війська продовжують штурмові дії на кількох напрямках з метою виснаження української оборони.

За даними Інституту вивчення війни (ISW), ситуація залишається напруженою, проте Сили оборони України не лише стримують ворога, а й здійснюють успішні контратаки.

Зокрема, українські захисники просунулися в Сумській області поблизу Варачиного, на Харківщині біля Борової, а також на Слов’янському, Покровському напрямках та на заході Запорізької області біля Новоданилівки.

Реклама

Водночас на Харківському та Куп’янському напрямках ворог намагається створити буферну зону для Бєлгородської області та наблизитися до Харкова. У районі Вовчанська та поблизу Козачої Лопані продовжуються бої.

ЗСУ успішно знищили російську переправу через річку Оскіл та завдали ударів по скупченнях окупантів у Селидовому, Українці й Покровську. Також ЗСУ продовжують контролювати Малу Токмачку.

Новини партнерів