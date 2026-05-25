- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 139
- Час на прочитання
- 2 хв
Рекорд оборони Малої Токмачки: ЗСУ утримують рубіж понад 1500 днів
Мала Токмачка стала одним із найдовше утримуваних рубежів російсько-української війни — понад 1500 днів безперервної оборони ЗСУ. Цей факт офіційно визнано національним рекордом.
Для росіян новою больовою точкою стало словосполучення «Мала Токмачка». ЗСУ встановили національний рекорд в обороні Малої Токмачки — розповідаємо, що про це відомо.
Про рекорд повідомили у 118-й окремій механізованій бригаді.
Національний рекорд за оборону Малої Токмачки
Голова наглядової ради Книги рекордів України Олег Іваненко передав командуванню 118-ї бригади диплом, що засвідчує національний рекорд. Бійців бригади відзначили за вагомий внесок в утримання району оборони та щоденне відбиття атак росіян у Малій Токмачці.
«Село Мала Токмачка стало одним із найдовше утримуваних рубежів сучасної російсько-української війни. Сили оборони України безперервно контролюють цей напрямок уже понад 1500 днів», — розповідають у бригаді.
Понад 4 роки оборони в умовах щоденних штурмів артилерійського вогню, авіаційних та дронових ударів.
Військові кажуть, що цей національний рекорд — лише констатація факту для історії. Справжньою нагородою для захисників є кожен збережений метр української землі.
«Честь і шана усім воїнам, усім підрозділам, які тримали і продовжують тримати рубежі в районі Малої Токмачки», — пишуть у 118-й бригаді.
У дипломі пишуть, що оборона Малої Токмачки є одним із найдовше утримуваних рубежів російсько-української війни.
Ситуація на фронті: останні новини
Нагадаємо, попри значні втрати, російські окупаційні війська продовжують штурмові дії на кількох напрямках з метою виснаження української оборони.
За даними Інституту вивчення війни (ISW), ситуація залишається напруженою, проте Сили оборони України не лише стримують ворога, а й здійснюють успішні контратаки.
Зокрема, українські захисники просунулися в Сумській області поблизу Варачиного, на Харківщині біля Борової, а також на Слов’янському, Покровському напрямках та на заході Запорізької області біля Новоданилівки.
Водночас на Харківському та Куп’янському напрямках ворог намагається створити буферну зону для Бєлгородської області та наблизитися до Харкова. У районі Вовчанська та поблизу Козачої Лопані продовжуються бої.
ЗСУ успішно знищили російську переправу через річку Оскіл та завдали ударів по скупченнях окупантів у Селидовому, Українці й Покровську. Також ЗСУ продовжують контролювати Малу Токмачку.