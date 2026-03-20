Рекордна кількість боїв та втрати РФ: Сирський розповів про загострення на фронті

Окупанти суттєво посилили тиск на українські позиції. Зі зміною погодних умов кількість бойових зіткнень на різних ділянках фронту вже кілька днів поспіль перевищує позначку у 200 атак.

Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за підсумками роботи у прифронтових районах.

За словами головнокомандувача, попри активні спроби ворога просунутися, ціна цих атак для агресора є надзвичайно високою.

«Уже кілька днів поспіль кількість бойових зіткнень перевищує 200. Водночас суттєво зросли й втрати противника: лише за вівторок–четвер знешкоджено близько 4840 окупантів убитими та пораненими», — повідомив Сирський.

Він підкреслив, що така інтенсивність бойових дій змушує українське командування діяти нестандартно. За його словами, активність переважаючих сил ворога сьогодні вимагає «нових, асиметричних рішень».

Перехоплення ініціативи та робота на Півдні

Сирський особисто відвідав райони Південної операційної зони, де провів наради з керівництвом десантно-штурмових підрозділів.

«Узгодили подальші дії з урахуванням тактики противника, уточнили завдання кожному підрозділу в зоні відповідальності. На місці віддав необхідні розпорядження щодо посилення забезпечення — боєприпасами, дронами та іншими матеріально-технічними засобами», — зазначив генерал.

За його оцінкою, українські захисники не просто тримають оборону, а «перехоплюють ініціативу та продовжують відновлювати позиції».

Завершуючи звіт про ситуацію на передовій, головнокомандувач подякував воїнам за стійкість, а командирам — за професіоналізм.

Нагадаємо, Сирський також попереджав про підготовку Росії до подальшої ескалації війни та масштабного нарощування особового складу армії.

За його словами, у 2026 році Москва планує рекрутувати ще 409 тисяч військових, що свідчить про наміри продовжувати агресію проти України.

«Це означає одне — ворог не відмовляється від своїх намірів і продовжує готуватися до подальшої агресії проти України», — наголошував Сирський.