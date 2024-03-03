Рекордна кількість збитих російських Су-34: військовий експерт пояснив причину успіху

За словами Романа Світана, ЗСУ ефективно відпрацювали по повітряних цілях, які їм надали росіяни.

Льотчик-інструктор, полковник ЗСУ у запасі, військовий експерт Роман Світан прокоментував знищення 13 російських винищувачів-бомбардувальників Су-34 за лютий 2024 року. На думку експерта, рекорд Сил оборони України насамперед пов’язаний з тим, що російська авіація надала їм більшу кількість цілей для збивання.

Про це військовий експерт розповів в інтерв'ю OBOZ.UA.

"Річ у тім, що останнім часом росіяни збільшили кількість вильотів авіації, буквально на порядок. Тому що стоїть завдання закидати передню лінію фронту достатньою кількістю КАБів [КАБ – керовані авіабомби – ред.]. І це призводить до збільшення ймовірності знищення літаків нашими ЗРК. Це природний процес – що більше літаків вилітає, то більше їх знищується", – пояснив Роман Світан.

За словами військового експерта, ВСУ не вигадали якоїсь нової тактики, а збивають ворога у повітрі у стандартний спосіб, використовуючи зенітно-ракетні комплекси.

"Ми маємо Зенітно-ракетні війська у складі Повітряних сил України під керівництвом тямущих генералів. Вони мають близько півдесятка механізмів знищення. Від старих радянських C-200, С-300 до нових Patriot, які можуть виконувати ці завдання", – розповів експерт.

Роман Світан зазначив, що дальність знищення літаків за допомогою ЗРК – від 70 до 120 кілометрів. А рекордна кількість збитих російських Су-34 – це "рутинна робота" українських захисників, завдяки якій вдалося знищити більше Су-34, ніж Росія побудувала за рік.

Нагадаємо, Збройні сили України збили 13 російських військових літаків за два тижні, зокрема найчастіше – літаки Су-34, кожен з яких може коштувати до $50 млн.

Також у Повітряних силах підтвердили, що вранці у п’ятницю, 1 березня, був збитий ще один російський винищувач-бомбардувальник Су-34. “Приземленний” на маріупольському напрямку літак потрапив на відео.

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