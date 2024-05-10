Рекордна відстань для удару: в ISW проаналізували атаку дронів СБУ на НПЗ у Башкортостані

Одна з останніх атак була на відстані у 1500 км у глиб Росії.

В російському Башкортостані 9 травня сталася "бавовна" – безпілотник завдав удару по НПЗ "Газпром нафтохім Салават", влучивши в установку каталітичного крекінгу нафти. За даними джерел ТСН.ua, атаку на НПЗ здійснив дрон СБУ, який встановив історичний рекорд, подолавши відстань у 1500 км.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували дальні удари дронами по російських нафтобазах та інфраструктурі НПЗ у Краснодарському краї та Республіці Башкортостан.

Як зазначили в ISW, оперативний штаб Краснодарського краю заявив, що українські війська намагалися атакувати нафтобазу в Юрівці, поблизу курортної Анапи, як мінімум сімома безпілотниками, і що російська ППО "придушила шість безпілотників", але принаймні один впав на саме територію НПЗ, спричинивши пожежу.

Деякі російські джерела також повідомили, що в результаті удару було пошкоджено кілька нафтових резервуарів.

За даними джерел йдеться про операцію Служби безпеки України, спрямовану проти пунктів перевезення нафти, через які російські військові постачають нафту окупантам в Криму.

Геолокаційні кадри, опубліковані 9 травня, також демонструють атаку безпілотника на нафтопереробний завод "Газпром нафтохім Салават" у Салаваті, Республіка Башкортостан. У МНС повідомили, що внаслідок удару пошкоджено будівлю насосної станції НПЗ.

"Це "рекордна" відстань для українського удару по Росії, оскільки Салават розташований за 1,5 тисячі кілометрів від українського кордону. Нещодавно Україна завдала удару з безпілотників великої дальності по Республіці Татарстан, яка розташована за 1200 кілометрів від українського кордону, і тому удар по Башкортостану є переламом у здатності України завдавати ударів на великій відстані", - пишуть аналітики.

Нагадаємо, в Росії в результаті атаки безпілотників сталися вибухи та пожежа на нафтопереробному заводі у Калузькій області (відео).

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