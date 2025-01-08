Рекордне збиття 6 російських ракет у повітряному бою — як українському пілоту F-16 це вдалося

За словами авіаексперта, льотчик сам не очікував такого результату.

Майстерність пілота, який збив шість ворожих ракет, є беззаперечною. Льотчик використав всі можливості винищувач F-16.

Про це сказав авіаційний експерт Валерій Романенко в ефірі Radio NV.

Романенко зізнався що, навіть він спершу не повірив у рекордне збиття 6 російських ракет у повітряному бою.

"Передзвонив пану Ігнату (ексречник ПСУ Юрій Ігнат — ред.). Він підтвердив. Каже, що він розмовляв з пілотом, і пілот сам не очікував такого результату", — розповів Романенко.

Льотчик справді проявив майстерність, використавши всі можливості літака, зауважив експерт.

Також Романенко відзначив і ефективну роботу штурманів, які "оптимально навели його на п’ять ракет".

"Як проходив процес, згідно з розповіддю? Спочатку використані були дві ракети AMRAAM середньої дальності. Це було наведення на групу ракет. Десь відбувся груповий пуск, і дві ракети були збиті ракетами середньої дальності", — додав він.

За його словами, потім штурман наведення навів на іншу групу ракет, і льотчик використав ракети малої дальності Sidewinder, причому старих моделей, які "загалом оптимальні для знищення таких неманевруючих цілей, як російські крилаті ракети".

"І лише в останньому випадку йому повідомили (там же система обміну тактичною інформацією) про появу в зоні його дії ще крилатих ракет", — зауважив експерт.

За його словами, льотчик знав, що ракет на борту немає і тоді вирішив використати гармату.

Романенко також відзначив "грамотний" підхід пілота, адже той стріляв не позаду або під малим кутом, адже в разі ураження могла вибухнути бойова частина, і відбулося те, що колись відбулося з нашим МіГом-29 — уламки уразили сам літак.

"Льотчик грамотно підійшов під серйозним, гострим кутом, обстріляв так, щоб уламки у разі вибуху не пошкодили власний літак. Він дав кілька черг, і виявилося, що дві ракети йшли досить близько одна від одної. Мабуть, що були запущені з одного і того самого літака. І радар літака захопив обидві ракети і, коли льотчик натиснув на гашетку, він здійснив кілька черг, щоб уразити обидві ракети", — розповів авіаексперт.

Зазначимо, що під час масованої ракетно-дронової атаки у грудні 2024 року український льотчик вперше в історії застосування Fighting Falcon за один бойовий виліт винищувач F-16 знищив одразу шість крилатих ракет ворога.

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