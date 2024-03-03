Рекордне збиття літаків РФ: як змінилася ситуація на південному фронті

Через масову втрату літаків РФ почала більш обережно застосовувати судна на півдні України. На цій ділянці фронту суттєво знизилася активність авіації.

Про це заявила начальниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

"Вони (росіяни - Ред.) переорієнтовують її наразі на перебування над акваторією морів - Азовського або Чорного. Тільки звідти застосовують пуски ракет. Тобто засоби авіаційного ураження продовжують застосовувати, але дещо інші. Керовані авіабомби не застосовують вже протягом кількох діб", - розповіла вона.

Протягом тижня на півдні окупанти випустили лише одну КАБ. Влучання авіабомби сталося на відкритій площі, руйнувань та постраждалих не зафіксовано.

"Однак, це збіглося за часом зі збиттям чергового Суна Сході й ми побачили, як тактична авіація згрупувалася і повернулася на летовище", - наголосила Гуменюк.

Як повідомлялося, РФ втратила 11 бортів Су-34 від початку року. Це більше, ніж ВКС Росії отримали в 2022 (10) або в 2023 (6).

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