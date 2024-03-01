Рекордні втрати авіації РФ: скільки ворожих літаків було збито в лютому

У лютому українські Повітряні Сили продемонстрували рекордну ефективність у боротьбі з російською авіацією.

За підсумками лютого збито 13 літаків противника - це найкращий результат від жовтня 2022 року.

Про це повідомило Міноборони України.

"У лютому Повітряні Сили ЗСУ збили 13 російських літаків: 10 винищувачів-бомбардувальників Су-34, 2 винищувачі Су-35 і 1 літак далекого радіолокаційного виявлення й управління А-50", - наводять статистику в оборонному відомстві.

Зазначається, що це найкращий результат від жовтня 2022 року.

"Вдячні нашим воїнам за ефективну роботу. І нашим партнерам - за посилення можливостей протиповітряної оборони України. Разом ми переможемо", - додали в Міноборони.

Нагадаємо, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів, що на тлі масового знищення російської авіації Москва опинилася в патовій ситуації. Адже для них керовані авіабомби, які вони випускають з Су-34, є основним елементом наступу для своїх сухопутних військ. Без КАБів росіяни не зможуть наступати, а в деяких випадках — навіть утримувати ті позиції, які захопили.

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