Рекордні втрати росіян: у Британії підрахували вбитих та поранених у жовтні військових

Протягом минулого місяця армія РФ втратила 41 980 своїх військових на війні проти України.

Минулого місяця російська армія зазнала рекордних втрат у живій силі на війні проти України від початку повномасштабного вторгнення.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі в інтерв'ю The Telegraph.

За словами британського міністра, розвіддані свідчать, що у жовтні середньодобові втрати росіян, вбитими та пораненими, становили 1354 одиниць живої сили. Загалом протягом минулого місяця армія РФ втратила 41 980 своїх військових, тобто жовтень став рекордним за показником загальної кількості втрат особового складу окупантів від початку повномасштабного вторгнення.

Попередній максимум – 39 110 військових за місяць – був у травні 2024 року. А загалом Росія за понад 2,5 роки повномасштабної війни, за оцінками британської військової розвідки, втратила орієнтовно понад 696 тисяч військових.

Джон Гілі також наголосив, що "Захід може і повинен" допомогти Україні виграти війну на виснаження проти РФ. На його думку, успіхи на фронті, які зараз має російська армія, зовсім не свідчать про її "незупинність".

Британський міністр оборони підкреслив, що Велика Британія не змінить свою стратегію щодо України після обрання Дональда Трампа президентом США. Водночас Гілі припускає, що фокус уваги Сполучених Штатів за президентства Трампа, швидше за все, зміниться.

"Я також визнаю, що незалежно від того, хто обраний — Гарріс чи Трамп, Америка зміщує свої стратегічні пріоритети й фокус, і буде робити це і надалі в бік Індо-Тихоокеанського регіону. Це реальність, яку мають визнати всі країни НАТО", — зазначив міністр.

Джон Гілі також зауважив, що Україна повинна мати "свободу у рішенні, як балансувати між війною та переговорами".

Нагадаємо, протягом минулої доби, 8 листопада, ЗСУ відмінусували понад 1600 окупантів. За даними Генштабу, загальні бойові втрати російських окупантів склали 707 450 осіб.

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