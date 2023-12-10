Рекрутинг для ЗСУ: які фахівці найбільше потрібні та чи можна самому обрати посаду

У переліку фахівців, яких потребують військові, є багато цивільних професій.

В Україні триває воєнний стан та мобілізація. Призову підлягають чоловіки у віці від 18 до 60 років. Експерти розповіли, які фахівці найбільше потрібні у Збройних силах України та чи можна самостійно обрати посаду.

Про це пишуть Факти ICTV.

У переліку фахівців, яких потребують військові, є багато цивільних професій. Для проведення більш цілеспрямованого призову влада хоче залучити на повну комерційні рекрутингові компанії. Вони розміщуватимуть вакансії ЗСУ у своїх базах – мовляв, так людина зможе обрати роботу у тому підрозділі, в якому хоче.

"Мотивація підрозділів звертатися до нас саме у тому, щоб знайти фахівців на конкретну посаду, а не просто щоб закрити штатку", – розповів керівник військового рекрутингу кадрової агенції Олексій Руденко.

За його словами, агенція вже рекрутувала до лав близько 2,5 тис. охочих. Діапазон вакансій широкий – від піхоти та артилеристів до розвідників РЕБ.

Через портали пошуку роботи ЗСУ активно залучають айтівців. Вони можуть працювати за своїм профілем і бути не менш корисними – розробляти різноманітні програми, займатися кіберзахистом або безпосередньо перебувати у бойових бригадах.

Чи можна самостійно обрати посаду під час мобілізації

Як зазначив секретар комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки ВР Роман Костенко, бажання претендентів будуть враховуватися. Однак одного бажання, щоб стати, до прикладу, спецпризначенцем, недостатньо, як і танкістом для людини, у якої зріст під 2 метри.

Військові експерти наголошують – стара система мобілізації репресивної моделі, що залишилась нам від радянського минулого – застаріла.

Країна має переходити на демократичну модель – рекрутингову систему з гарантованою мотиваційною базою та розумінням того, що отримають військовослужбовці під час служби та після демобілізації. Терміни служби теж мають бути чітко прописані.

Нагадаємо, Євген Дикий порівняв, скільки українських та російських військових воює на "нулі".

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