Рекрутинг до ЗСУ: Умєров назвав професії, які мають найбільший попит

Рустем Умєров розповів, які професії мають найбільший попит у рекрутингових центрах.

Міністр оборони Рустем Умєров розповів, що в Україні вже відкрито 20 рекрутингових центрів до ЗСУ, найбільший попит мають посади водіїв, механіків, операторів дронів.

Про це він розповів у інтерв'ю на Youtube-каналі Міністерства оборони.

"Водії, механіки, люди, які хочуть використовувати дрони, більш цивільні посади — вони мають дуже великий попит", - прокоментував Умєров.

Міністр оборони наголосив, що охочі служити у Збройних силах України можуть обрати бажану посаду онлайн або безпосередньо прийти до центрів рекрутингу.

"Ми даємо людям вибір, щоб вони не боялися служити своїй країні, щоб вони приходили на роботу. Обирали професію, проходили всі співбесіди і отримували посаду, яка буде працювати на користь держави", - резюмував Рустем Умєров.

Нагадаємо, у Міноборони пояснили, чи є альтернатива ТЦК після отримання повістки.

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