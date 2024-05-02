Рекрутинг у ЗСУ: як це працює та хто потрібен в українській армії

За словами начальника рекрутингу 47-ї ОМБ, діяльність одного штурмовика забезпечують шестеро військових інших спеціальностей.

Начальник рекрутингу 47-ї окремої механізованої бригади В'ячеслав "Аркуш" пояснив, як у його бригаді відбувається процес відбору кандидатів. За його словами, у співбесіді з потенційними кандидатами дуже важлива правильна комунікація.

Про це Аркуш розповів в інтерв'ю "Еспресо.Захід".

Військовий приїхав до Львова, аби провести співбесіди з потенційними кандидатами, які виявили бажання долучитися до складу 47-ої ОМБ. Він також повідомив, що в місті можуть відкрити рекрутинговий центр.

Сам В'ячеслав має великий бойовий досвід. Зокрема, він брав участь у звільненні села Роботине на Мелітопольському напрямку і встановив там український прапор після того, як ЗСУ вибили окупантів з населеного пункту.

Аркуш зазначив, що під час підбору кандидатів дуже важливо правильно пояснити цивільним, що таке армія, які існують потреби та можливості. Він розповів, кого саме зараз шукають у 47-ій ОМБ для поповнення своїх рядів.

"У нашому випадку рекрутинг виглядає так, що першочергово шукаємо свою цільову аудиторію. Шукаємо людину, яка підпадає під наші критерії, оцінюємо її вимоги щодо нас, її бажання. Погодивши такі речі з командиром підрозділу, у який хоче кандидат потрапити, забезпечуємо супровід кандидата до ТЦК, ВЛК, навчальний центр й т.д. З навчального центру особисто забираємо людину до себе", – пояснив начальник рекрутингу.

Аркуш додав, що для ефективної бойової роботи кожного штурмовика необхідно щонайменше шестеро людей, які займаються його забезпеченням, тому у бригаді є великі потреби у кадрах.

"Відверто, наш пріоритет – це піхота. Бо ми механізована бригада й першочергово нашим завданням планувалися штурми. Але треба розуміти, що у нас дуже великий організм, як маленька країна всередині нашої держави", – зазначив військовий.

Він розповів, що життєдіяльність штурмовиків забезпечують люди різних спеціальностей: юристи, фінансисти, кухарі, кулеметник, гранатометник, оператор FPV-дронів.

"Днями наша рота БПЛА виросла до батальйону. В тому числі це артилерія, ПТРК, ремонтно-відновлювальні посади. Ми потребуємо спеціалістів по кожному пункту", – підкреслив начальник рекрутингу.

Нагадаємо, в Києві відкрили центр рекрутингу до ЗСУ. Згодом аналогічні центри планують відкрити в кожному районі столиці.

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