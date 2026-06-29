Рекрутинг замість ТЦК: чому нова модель мобілізації може впертися у стару проблему

Мобілізація в Україні / © ТСН

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В Україні під час реформи мобілізації потрібно враховувати осторогу цивільних перед армією, адже багато людей не розуміють, чим служба може для них закінчитися.

Про це в інтерв’ю ”24 Каналу” сказав ветеран і лицар ордена Богдана Хмельницького Микола Мельник.

Він прокоментував другий етап армійської реформи, який має стартувати від липня та стосуватиметься мобілізації. Зокрема, йдеться про переформатування роботи ТЦК і зміну самих принципів мобілізації.

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Замість одного ТЦК у громадських місцях планують створювати окремі точки рекрутингу, комплектування та Офіси супроводу військовозобов’язаних.

Мельник зазначив, що наразі йому не до кінця зрозуміло, як саме ТЦК планують переорієнтувати на рекрутингову модель.

“Щодо самої реформи, то треба все ж подивитися, що насправді збираються зробити, тому що я поки що не усвідомлюю, як ТЦК переорієнтувати на рекрутинговий центр”, — сказав він.

На його думку, якщо рекрутингові центри працюють завдяки тому, що люди приходять туди добровільно, то в міністерстві могли вирішити використати схожий підхід і для ТЦК.

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Водночас ветеран наголосив, що для цього потрібно змінити саму логіку роботи працівників ТЦК — від жорсткої адміністративної моделі до підходу, ближчого до рекрутингу.

“Доведеться якимось чином переформатувати працівників ТЦК з роботи в жорстких адміністративних межах на роботу в рекрутингових центрах, де є певний люфт у поведінці”, — пояснив Мельник.

Він додав, що в рекрутинговій моделі важливу роль відіграє промоція конкретного підрозділу. Однак як саме це працюватиме в разі реформованих ТЦК, ветеран не розуміє.

Окремо Мельник звернув увагу на те, що в дискусії про реформу часто випускають важливий фактор — недовіру цивільних до армійської системи.

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За його словами, ця осторога пов’язана з непрозорістю у призначенні старших командирів, нагородженні військових і відсутністю зрозумілого зв’язку між тим, що людина робить на фронті, та тим, які наслідки це матиме для неї.

“Абсолютно забирається з уваги такий немаленький елемент, як осторога цивільних перед армією”, — наголосив ветеран.

Мельник пояснив, що людина не завжди бачить зрозумілу логіку між власною службою, ризиками, кар’єрними рішеннями командування та можливими наслідками для себе.

“Тому я розумію, що є певний позитивний результат від роботи рекрутингових центрів гарно розпіарених бригад або корпусів. Тому, по-перше, є гарний піар, є гарно поставлена рекрутингова історія, але чи можна її масштабувати на всю армію, я не готовий сказати”, – вважає він.

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Нагадаємо, раніше в Міноборони оголосили, що готують реформу мобілізації та ТЦК, спрямовану на підвищення прозорості служби. Ключова мета — зробити перспективи мобілізації зрозумілішими для громадян, зокрема пояснити умови й терміни служби під час тривалої війни. Зміни насамперед стосуватимуться осіб, які перебувають у розшуку або ухиляються від військового обов’язку. Деталі реформи невдовзі оголосить міністр оборони Михайло Федоров, а її впровадження очікується найближчим часом.

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