Ректору університету в Луганську винесли вирок за участь в організації псевдореферендуму – подробиці

Ректора окупаційного "Луганського університету ім. Даля", який допомагав окупантам організувати псевдореферендум, засудили до 10 років за ґратами з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Як пишуть ЗМІ, мова йде про Віктора Рябічева, який є ректором в так званій "ЛНР".

За матеріалами суду, у липні 2022 року він організував у приміщенні університету засідання так званого "другого складу громадської палати ЛНР". На ньому було прийнято рішення щодо створення "громадського штабу референдуму про приєднання ЛНР до РФ".

Він надав приміщення навчального закладу для голосування і розміщення так званої виборчої комісії.

"В день "волевиявлення" засуджений голосував на "камеру". В пропагандистському відео незаконний референдум – довгоочікувана подія для громадськості Луганська та студентів університету", - йдеться у повідомленні.

За публічного обвинувачення Івано-Франківської обласної прокуратури суд визнав жителя Луганщини винним у пособництві державі-агресорці (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Нагадаємо, у Львові відомому лікарю Ігорю Бернику, який за хабар хотів виїхати за кордон, суд виніс вирок.

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