"Ремонт їм точно не допоможе": у Херсонській ОВА прокоментували удари ЗСУ по мостах

Там наголосили, що удари по мостах – це сигнал для російських військових, що настав час тікати з Херсонщини.

Якщо російські загарбники продовжуватимуть ремонт мостів на Херсонщині, по яких завдали удару Збройні сили України, це все одно їм не допоможе.

Про це на брифінгу в Медіацентрі Україна повідомив т.в.о. очільника Херсонської ОВА Дмитро Бутрій.

"Удари були завдані по Антонівському мосту, Дар'ївському і Каховському… Рух по цих мостах важкої техніки на сьогодні, скажемо так, дуже ускладнений. У них є спроби ремонту мостів, є повідомлення про те, що вони планують наведення понтонних переправ. Але повірте, наші вояки як працюють ефективно, так і будуть працювати… Це (ремонт мостів – ред.) їм точно не допоможе", - сказав він.

За його словами, удари по мостах – це сигнал для російських військових, що настав час тікати з Херсонщини зокрема, і загалом з території України.

Нагадаємо, ЗСУ вдарили по Дар'ївському та Антонівському мостах під Херсоном, відрізавши окупантів від постачання зброї.

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