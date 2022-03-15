"Ремонтувати вже немає чого": у Луганській області без газу і світла майже сто тисяч людей

"Ремонтувати вже немає чого": у Луганській області без газу і світла майже сто тисяч людей

Проблеми є у майже 40 населених пунктах.

У Луганській області внаслідок обстрілів російських окупантів повністю чи частково знеструмлені 36 населених пунктів, без газопостачання - 30.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, страждають майже сто тисяч людей. "В області інфраструктурний колапс та гуманітарна катастрофа. 20 днів приходу "руского міра" - це 36 знеструмлених населених пунктів, 22 з яких – повністю, 14 - частково. Майже 100 тисяч людей – без світла та тепла. Ремонтувати вже немає чого", - про це повідомив голова області.

Внаслідок пошкодження котельної КП "Сєвєродонецьктеплокомуненерго" у Сєвєродонецьку відключено 180 багатоквартирних будинків. Майже знищені внутрішньобудинкові мережі централізованого теплопостачання АТ "Сєвєродонецька ТЕЦ".

У Лисичанську через відсутність електро- та водопостачання припинено роботу 11 міських котелень. Через руйнування електромереж без води залишаються 9000 абонентів у Попасній та 5600 – у селі Карбоніт.

Крім того, знеструмлено Світличанський департамент КП "Попаснянський районний водоканал", частково обмежено подачу води до Золотого, сіл Нижнє, Нижнє-1 та Новотошківки. Усього майже 2200 абонентів.

В області також пошкоджені газогони. На деяких вимушено закрито засувки на виході з газорозподільчої системи. Повністю без газопостачання 23 населені пункти та 7 – частково. Загалом близько 35 тис. абонентів.

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