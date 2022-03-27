Репарацію від Росії може отримати не лише держава, а й кожен постраждалий від війни українець

Суми збитків вдесятеро перевищують бюджет України

Збитки від російської агресії можна буде фіксувати через застосунок «Дія», відповідну постанову ухвалив уряд. Кожен українець, в кого пошкодило чи зруйнувало житло від російських обстрілів, може зафіксувати цей факт через застосунок. Треба лише надіслати відповідне повідомлення. Механізм запрацює уже за тиждень. Це потрібно, аби уряд зміг підрахувати збитки і оцінити, скільки грошей потрібно державі на відбудову всього, що знищили російські окупанти. І за це все рано чи пізно доведеться платити агресору.

Про це йдеться в ТСН.

Все частіше західні політики і медіа вживають по відношенню до нашого протистояння з російськими окупантами слова “Такого не було з часів Другої світової війни”. Говорять і про масштаби руйнувань, і про кількість біженців, і про жорстокість агресора. Та ще один аспект, масштабу якого світ не бачив останні 80 років - це репарації. Відшкодування, які росіяни будуть зобов’язані заплатити за всю матеріальну шкоду, яку вони нанесли нашій країні.

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Тактика «випаленої землі», через місяць повномасштабного вторгнення можна сміливо констатувати - саме її російські загарбники застосовують в нашій країні. Ворог ракетами та артилерією руйнує цивільну інфраструктуру, підприємства, склади, нафтобази, торговельні центри, житлові будинки. «І говоримо Росії - вчіть слово репарації і контрибуції, ви відшкодуєте усе, що зробили проти нашої держави, проти кожного українця в повному обсязі», - заявляв президент України Володимир Зеленський.

Лише за місяць війни, лише за приблизними підрахунками російські варвари зруйнували майна на понад 500 мільярдів доларів. Для порівняння - річний бюджет України на цей рік - вдесятеро менше. Наші дипломати уже працюють над створенням спеціального рахунку з відродження країни. В подальшому саме на ньому мають осідати кошти зокрема за російські енергоносії.

«Зараз треба акумулювати кошти і не давати Росії отримувати кошти від постачання газу і нафти, і вкладати їх на спеціальному рахунку, для того, щоб потім ми могли їх отримати, не залежно від того чи захоче Росія це робити ,чи ні «, - зазначає представниця української делегації в міжнародному суді ООН Лана Зеркаль.

Якщо цей механізм таки запрацює, то нашій державі вдастся «вбити одразу двох зайців». По-перше уже зараз агресор не отримуватиме гроші на подальші бойові дії, по-друге - пізніше ці фінанси працюватимуть на відбудову нашої країни.

«Щоденно в поточному стані Росія отримує приблизно 400 мільйонів доларів лише за свій газ, 400 мільйонів, ви можете порахувати скільки це буде за місяць і за рік, тобто ми стягнемо всі ці кошти до останньої копійки», - переконував радник президента з економічних питань Олег Устенко.

Іще два великих джерела донорства, які потенційно можуть наповнити спецрахунок - це заарештований золотовалютний запас Кремля - більше 400 мільярдів доларів, і дороговартісне майно російських олігархів за кордоном - яхти, маєтки, літаки. В сумі - десятки мільярдів. Окрім цього, вже після війни окрему компенсацію від агресора зможуть вимагати - звичайні люди в приватному порядку.

Збитки від російської агресії можна буде фіксувати через застосунок "Дія"

«Компенсація індивідуальна, тобто конкретним людям, якщо вони живі, або вже їхнім нащадкам найближчим, які лишилися живі, за те що вони натерпілися. Сімдесят років після війни Німеччина вплачувала тим людям, які прийшли табори, які пройшли примусову працю», - розповідає історик Ігор Кулик.

Український запеклий супротив ворогові починає тверезити росіян, одурманених десятиліттями пропаганди. Їхня телевізійна реальність помалу програє реальності справжній. Про невідворотність виплати репарацій вже навіть пише терорист Гіркін. «Якщо Росія програє цю війну - то "платити і каятися" доведеться далеко не тільки перед "Україною". Там цілий натовп "у чергу за репараціями" набіжить. І все - "з обґрунтованими історичними та національними претензіями"", - заявив він.

В питанні підготовки ґрунту для виплати компенсацій - не працює загальновідоме військове правило - дипломати говорять в той час, коли гармати стріляють. Наразі наші представники разом з європейцями та американцями напрацьовують всі можливі механізми, аби, як тільки стане можливо - Росія заплатила за все, що накоїла.

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