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Репер Ярмак записав відео до білорусів, які збираються воювати проти України

Репер Ярмак записав відео до білорусів, які збираються воювати проти України

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Репер Ярмак записав відео до білорусів, які збираються воювати проти України

instagram.com/yarmak_music

Артист просить сусідній народ отямитися, поки не пізно.

Український репер Олександр Ярмак, який з початком війни в Україні вступив до лав територіальної оборони ЗС України, записав відеозвернення до білорусів.

У своєму відео, яке було зняте у музеї Другої Світової Війни, Ярмак закликав сусідній народ отямитися і не йти війною на Україну:

"Хочу звернутися до всіх білорусів, яких з дня на день путінський раб Лукашенко збирається відправити на братовбивчу війну до України. Я записую це відео для того, щоб зберегти життя ваших і наших військових. Ми на своїй землі, ми ніколи ані на кого не нападали. Ми ніколи не претендували на чужі території. Ми дуже добрий та дуже гордий народ, який знає сенс у захисті своєї батьківщини. Ми зобов'язані вбивати всіх, хто прийде на нашу землю так само як і російських нелюдів-окупантів, які підло на нас напали і принесли величезне горе до наших будинків, вбиваючи наших дітей, наших братів, наших матерів, наших дружин", - сказав Ярмак.

Репер попросив білорусів поки не пізно, відмовитися від цих злочинів, від яких вони потім поколіннями не зможуть відмитися:

"Друзі, відмовляйтеся від цих злочинів, на всіх в'язниць не вистачить , режим Путіна-Лукашенка протримається недовго. А гріх, на який вас штовхають, ви не зможете відмити поколіннями. Сьогодні Україна бореться не лише за свою свободу, а й за вашу", - зазначив співак.

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