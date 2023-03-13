"Репетиція перед акцією": Гуменюк оцінила підрив партизанами залізниці на Херсонщині

Дії партизанів, які підірвали ділянку залізниці на Херсонщині, були своєрідною репетицією перед масштабнішою акцією.

Про це це заявила речниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в етері національного телемарафону.

"Для того, щоб вчинити масштабну якусь акцію необхідно трішки порепетирувати. Крім того, треба усвідомлювати, розуміти і переспрямувати дії ворога на певні напрямки для того, щоб вивільнити для своїх дій інші", – сказала Гуменюк.

Партизани підірвали залізничні колії в тимчасово окупованій Херсонській області

Українські партизани продовжують чинити опір російським загарбникам на окупованих територіях. Учасники руху "Атеш" у суботу, 11 березня, підірвали залізничні колії між населеними пунктами Абрикосівка та Раденськ у Херсонській області.

Про це учасники підпільної організації розповіли у себе в Telegram-каналі, опублікувавши відповідне відео.

Як уточнюють у партизанському русі, диверсію на залізниці провели з метою завадити постачанню російських військ на окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей.

Підпільники наголошують, що зрештою досягли очікуваного результату.

Нагадаємо, на Херсонщині партизани несли загрозу не лише пересічним російським солдатам, за 8 місяців російської окупації їхніми цілями стали кілька призначених Кремлем чиновників. Фото колаборантів розклеювалися по всьому місту з обіцянкою наслідків за співпрацю з окупантами.

18 червня у Херсоні вибуховий пристрій, який був прикріплений на дерево, здетонував на автомобіль. Водій залишився живий. Після інциденту військові РФ заявили про теракт українських партизанів.

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