Репостив відеозвернення до Путіна із закликом "звільнити" Харків: СБУ затримала житомирянина

Чоловік пропагував насильницьку зміну та захоплення державної влади.

У Житомирі Служба безпеки викрила чоловіка, який вів інформаційно-підривну діяльність у соціальних мережах.

Про це повідомив відділ комунікації управління СБУ в Житомирській області.

Зазначається, що зловмисник – це етнічний росіянин, який усе своє життя прожив в Україні. Від початку вторгнення Росії на територію України прийняв позицію країни-агресорки і почав пропагувати насильницьку зміну та захоплення державної влади.

В Інтернеті житомирянин поширював проросійський контент із закликом до силової "денацифікації та денаціоналізаці" України.

Крім того, пропагандист репостив відео зі "зверненням" до президента країни-загарбниці Росії із закликом "звільнити" першу столицю України "миротворчими військами РФ".

Під час обшуку у чоловіка вилучили мобільні термінали та комп'ютерну техніку, які містять докази протиправної діяльності.

Слідчі СБУ провадять досудове розслідування за статтею "дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади". Санкція статті передбачає обмеження волі терміном до трьох років або позбавленням волі на той самий термін з конфіскацією майна або без такої.

Як повідомлялося, у березні 2022-го окупаційна адміністрація РФ призначила українку, яка погодилась співпрацювати з так званою "Луганською народною республікою", директором Новоайдарської обласної спеціальної школи. Керівниця закладу впровадила в навчання стандарти освіти держави-агресорки Росії.

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