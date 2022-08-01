Репресії і гуманітарна катастрофа: Гайдай - про ситуацію на окупованій Луганщині

На Луганщині окупанти досі не можуть захопити два останні вільні села регіону.

Ситуація на окупованій Луганщині погіршується – росіяни нічого не роблять, тому інфекції скоро почнуть вбивати населення.

Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Острівець свободи

За його словами, на фронті наразі без змін: Луганщина продовжує тримати оборону, а окупанти досі не можуть захопити два останні вільні села регіону.

"Там наші захисники міцно тримають лінії оборони. Були декілька моментів, коли заходили в Білогорівку російські підрозділи. Але, станом на зараз, все ж залишається частинка Луганщини, яка нескорена", – заявив Гайдай.

В атаку кидають ПВК

Голова ОВА розповів, що здебільшого зараз росіяни кидають в атаку на цей напрямок бійців приватних військових компаній.

"По-перше, Росії не потрібно звітувати за найманців. По-друге, в них зовсім інша мотивація: виключно гроші та мародерства. Також у росіян, після чотирьох місяців запеклої оборони ЗСУ на Луганщині – величезні втрати як в особовому складі, так і в техніці. Їх відтягнули для перегрупування і поповнення особового складу", – розповів він.

РФ знищує все українське

Гайдай повідомив, що на тимчасово окупованих територіях окупанти знищують все українське. Людей з проукраїнською позицією або й просто україномовних "кидають на підвал".

Окупанти намагаються перевести освітній процес на "стандарти" так званої "ЛНР", вчителів примушують до співпраці під загрозою звільнення.

Партизанський рух

"Люди нам допомагають. Партизани щодня приносять позитивні новини, дякуємо їм за роботу. Це інформація про переміщення ворожих військ та руйнування інфраструктурних об'єктів, які є важливими для військ РФ", – каже голова ОВА.

Гуманітарна катастрофа

В окупованих містах, де відбувалися активні бойові дії, гуманітарна ситуація погіршується з кожним днем, зазначає голова ОВА. Окупанти не можуть задовольнити мешканцям елементарних потреб, як-то вода, їжа, ліки; через антисанітарію інфекції масово поширюються населеними пунктами.

"Візьмемо Рубіжне чи Сєвєродонецьк. Ці міста в опалювальний сезон не зможуть зайти, там буде величезна проблема. Є вода, яку беруть зі свердловин, тому що центральне водопостачання зруйноване. Так от ця вода вже заражена, тому що вони довгий час не забирали трупи. Тіла розкладалися на спеці. Зараз люди масово отруюються, дизентирія – величезна проблема", – підсумував Сергій Гайдай.

Раніше Гайдай розповів, що усі штурмові дії окупантів у Луганській області закінчилися відходом на попередні позиції.

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