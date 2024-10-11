Репутація Путіна на межі: російський диктатор шукає солдатів для продовження війни – Newsweek

За даними Міністерства оборони Великої Британії, у вересні Росія зазнала найбільших втрат за місяць, і ця тенденція, ймовірно, триватиме до кінця року.

Лідер країни-агресорки РФ Володимир Путін стикається з вагомою проблемою нестачі особового складу в армії. Як Росії, так і Україні тепер потрібно шукати нові ресурси для підтримки бойових дій, а перспективи закінчення конфлікту залишаються невизначеними.

Про це пише Newsweek.

"Від лютого 2022 року Росія зазнала понад 665 тисяч втрат, зокрема понад тисячу російських військових гинуть або отримують поранення щодня. Хоча Москва не надає детальної інформації про свої втрати, російська сторона регулярно повідомляє про значну кількість загиблих і поранених українців – понад тисячу на день. Точні дані щодо жертв на полі бою важко перевірити, але за інформацією британського уряду, російські втрати можуть сягати близько 648 тисяч", – йдеться у статті.

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Вільям Фрір, науковий співробітник британського Центру з геостратегії, підкреслює, що обидві сторони стикаються з дефіцитом людських ресурсів. Після боєприпасів ключовим фактором у війні на виснаження є заміна втрат.

За даними Міністерства оборони Великої Британії, у вересні Росія зазнала найбільших втрат за місяць, і ця тенденція, ймовірно, триватиме до кінця року.

Росія шукає "гарматне м'ясо"

Через продовження війни Росія шукає нові способи поповнення своїх військ. Кремль прагне зробити добровільний призов до армії привабливішим, але також розглядає непопулярні варіанти, як-от відправлення призовників до України або оголошення нової хвилі мобілізації.

Росія використовує різні джерела для набору військових, включно з регулярними призовниками, контрактниками, резервістами, а також найманцями, як-от бійці групи "Вагнера", та іноземцями, які приєднуються до війни за високу зарплату та обіцянки громадянства.

Мобілізація залишається делікатним питанням для Путіна. Незважаючи на оголошення про набір 133 тисяч новобранців під час осіннього призову, чимало чоловіків призовного віку покинули країну, щоб уникнути служби. Торік Кремль запровадив нові правила, які дозволяють електронно надсилати повістки, що допомагає зменшити ухилення від призову.

Збільшення фінансових стимулів стало одним з основних методів залучення нових солдатів. Наприклад, Москва виділила 90 мільярдів рублів на виплати контрактникам для набору додаткових 225 тисяч бійців. Кремль може зіткнутися з необхідністю залучати солдатів із заможніших регіонів, що може призвести до політичної напруженості. Фрір зазначає, що повторна мобілізація в стилі осені 2022 року може серйозно вплинути на репутацію Путіна.

Українська армія також стикається з труднощами

На цьому тлі українська армія також стикається з викликами у формуванні нових підрозділів. Україна знизила призовний вік до 25 років, проте її людські резерви є меншими, ніж у Росії. Однак експерти зазначають, що українські військові мотивовані захистом своєї Батьківщини, що істотно відрізняє їх від російських солдатів.

Якщо Росія не зменшить свої наступальні дії, найближчими місяцями їй доведеться ухвалити рішення щодо подальшої стратегії ведення війни.

Нагадаємо, мобілізація в Україні пішла на спад: у ВР заявили про потребу зниження призовного віку.

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