Білорусь готується до вторгнення на територію України - Генштаб

Білорусь готується до вторгнення на територію України - Генштаб

Оскільки Білорусь не має досвіду бойових дій, її військовослужбовці стануть в Україні “гарматним м'ясом”.

Республіка Білорусь може перекинути свої війська на територію України. Українські сили готові дати відсіч противнику.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

“Зафіксовано ознаки підготовки збройних сил Республіки Білорусь до прямого вторгнення на територію України. Сили оборони нашої держави готові до відсічі. Безпосереднє залучення білоруських військ до збройної агресії РФ проти України, всупереч волі рядових військових і переважної більшості білоруського народу, стане фатальною помилкою Олександра Лукашенка”, - підкреслили в пресслужбі Генштабу ЗСУ.

За даними видання "Українська правда", напасти білоруські війська можуть на волинське спрямування. Імовірно, це може статися в найближчі два дні.

Джерело “УП” також додало, що, оскільки Білорусь не має досвіду бойових дій, її військовослужбовці стануть в Україні “гарматним м'ясом”.

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