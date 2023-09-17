Республіканці закликали Байдена негайно надати Україні ракети ATACMS: подробиці

Група з чотирьох сенаторів від Республіканської партії США направила президенту Джо Байдену листа, в якому його закликали надіслати Україні ракетні комплекси ATACMS.

Про це йдеться в офіційному листі до Джо Байдена.

Листа підписали сенатори-республіканці Том Коттон, Роджер Вікер, Сьюзан Коллінз і Ліндсі Грем.

"Надання ATACMS дозволило б Україні завдавати ударів по ключових російських об'єктах логістики і зв'язку, а також по місцях запуску крилатих ракет і безпілотників на території окупованої Росією України", – йдеться у тексті листа.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Ракети ATACMS і TAURUS: що дадуть Україні на "Рамштайні?"

"США цілком спроможні надати таку зброю без будь-якого помітного ризику для своїх власних бойових можливостей. Україна значно погіршила російську бойову потужність і потребує лише невеликої частини наших запасів ATACMS. Крім того, США мають можливість виробляти сотні ATACMS і Precision Strike Missiles на рік і поповнювати свої запаси в найближчій перспективі", - зазначають республіканці.

У листі також йдеться про те, що зволікання лише коштуватиме більше життів і продовжить війну в Україні.

"Ми закликаємо вас дати дозвіл на негайне відправлення ATACMS в Україну", - закликали сенатори.

Що відомо про ракети ATACMS

ATACMS – абревіатура, яка розшифровується як "Army Tactical Missile System". Називають її американською тактичною балістичною ракетою класу земля - земля.

Виробляє ракети компанія Lockheed Martin і їх можна використовувати з такими ракетними системами як M270 MLRS, M142 HIMARS та інших модифікацій.

Якщо говорити про дальність ракет ATACMS, то вони мають функцію стрільби на відстань до 300 км. Однак тут також багато що залежить від модифікації, яких у США аж п'ять. Яку саме хочуть отримати в ЗСУ, наразі невідомо.

ATACMS можуть уражати точкові цілі противника. Зокрема: об'єкти ППО; командні пункти; вузли зв'язку; пускові установки ракет; склади з боєприпасами тощо.

Нагадаємо, Ентоні Блінкен заінтригував українців заявою про ракети ATACMS.

Читайте також: