Ресурси закінчились: бойовики "ДНР" почали мобілізацію дідів

У російської армії закінчилися ресурси.

На тимчасово окупованій території Донецької області куратори "ДНР" оголосили чергову хвилю мобілізації для поповнення 1-го армійського корпусу. Граничний вік мобілізованих підняли до 65 років.

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Про це 20 березня повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Подібне очікується і на тимчасово окупованій території Луганської області з огляду на те, що з зони дії 2-го армійського корпусу до населених пунктів Луганськ, Сорокіне та Довжанськ щодня прибувають вантажні автомобілі заповнені тілами російських солдат.

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