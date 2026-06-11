Reuters: російські удари по портах можуть обвалити український експорт

Атака на Одеський порт / © Олексій Кулеба

Реклама

Атаки РФ на портову інфраструктуру Чорного моря вже завдали суттєвої шкоди експортній системі України та створюють ризики різкого скорочення зовнішнього постачання, передусім аграрної продукції.

Про це повідомляє Reuters.

За даними Української аграрної конфедерації (УАК), через порти Одеського хабу проходить увесь експорт залізної руди та понад 90% аграрної продукції України. Саме надходження від продажу сільськогосподарських товарів формують основну частину валютної виручки країни в умовах війни.

Реклама

Останні місяці Росія значно активізувала удари по портовій інфраструктурі. Під обстрілами опиняються зернові термінали, а також об’єкти зберігання та експорту соняшникової олії. Саме зерно та рослинні олії залишаються ключовими позиціями українського аграрного експорту.

«Ситуація в портах Одеської області досягла критичної точки. Систематичні російські обстріли знищують логістичне серце України», — заявили в УАК.

В асоціації наголосили, що бізнес уже вичерпав фінансові резерви для постійного відновлення пошкоджених об’єктів.

«Без державної програми та підтримки міжнародних фондів самостійно відновити термінали неможливо», — зазначили в організації.

Реклама

Скільки саме коштів необхідно для відбудови портової інфраструктури, в УАК не уточнюють. Водночас, за оцінками Світового банку, станом на кінець 2025 року потреби у відновленні всього транспортного сектору України становили 96,3 млрд доларів. Близько 60% збитків у галузі пов’язані саме з порушенням роботи портів.

У портах Одеського регіону працюють десятки зернових та олійних терміналів, частина з яких належить великим міжнародним компаніям.

В УАК попереджають: якщо термінали втратять можливість швидко відновлювати роботу після атак, Україна може зіткнутися з фактичним колапсом експорту.

«Експорт обвалиться, сховища переповняться, а фермери не матимуть обігових коштів для проведення наступної посівної кампанії. Це створює загрозу продовольчій безпеці як України, так і світу», — зазначили в організації.

Реклама

Раніше повідомлялося, що російські війська атакували Ізмаїльський район Одеської області, внаслідок удару пошкоджено об’єкти портової інфраструктури в Ізмаїлі.

Ми раніше інформували, що загарбники двома хвилями вгатили по портах України, є поранені та руйнування.

Новини партнерів