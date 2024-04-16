Революція безпілотників: у Forbes проаналізували, як змінилася роль дронів за 2 роки війни

Ситуація значно змінилася, ніж два роки тому, коли кілька українських любителів безпілотників використовували свої квадрокоптери, щоб розвідувати російські позиції.

На тлі снарядного голоду безпілотники стали чи не найважливішими системами на озброєнні України. Відповідно – збільшилася роль РЕБів для російських окупантів.

Про це йдеться у статті Forbes.

Зазначається, що протистояння операторів БПЛА тривають ще від 2022 року. Проте замість випадкових зіткнень відбуваються навмисні перехоплення, коли маленькі квадрокоптери атакують більші бомбардувальники.

"Це схоже на схему Першої світової війни, коли перші біплани еволюціонували від розвідників до легких штурмових кораблів, а потім до винищувачів, головним завданням яких було збити атакуючі бомбардувальники та отримати перевагу в повітрі. Це було необхідно, тому що єдине, що могло ефективно впоратися з літаком, був інший літак. Майже сто років потому така ж дія розгортається в мініатюрі в боротьбі за контроль над повітряним простором безпілотників на низьких висотах", – пише автор статті Девід Гемблінг.

Полювання безпілотників одне на одного

Українські важкі безпілотники "Баба Яга" літають вночі, скидаючи кілька бомб із високою точністю, щоб знищити танки та іншу техніку, поширюючи страх серед російських військ. Їх чути, але не видно, і, крім епізодичного ефективного глушіння, росіяни не знайшли ефективного способу їх збити. Зараз з'являються відео, на яких російські FPV навмисно шукають і таранять "Бабу Ягу".

"Зараз проводиться офіційне навчання на фронті з певними батальйонами, де боротьба з безпілотниками включена в курси підготовки пілотів", – сказав Семюель Бендетт, експерт з російських безпілотників і радник CNA і CNAS.

Крім FPV, росіяни також борються з "Бабою Ягою" за допомогою стандартних квадрокоптерів. У цьому випадку кращою тактикою є падіння на "Бабу-Ягу" зверху. Атакуючий безпілотник ще може бути втрачений, але це хороший обмін на один із найбільших українських безпілотників.

Українські сили використовують аналогічну тактику проти російських ударних безпілотників. Поки що немає відео з FPV, які перехоплюють "Шахеди".

Однак є численні відео, на яких українські оператори збивають менші російські ударні безпілотники.

Дрони замість ракет ППО

Логіка цих перехоплень очевидна: ракети ППО є рідкісним і цінним активом, який коштує сотні тисяч доларів або навіть більше, і призначений для серйозних загроз, таких як крилаті ракети. Безпілотників FPV вартістю кілька сотень доларів достатньо, і є сенс їх використовувати всюди, де це можливо.

Україна розробляє і більші FPV великої дальності, які можуть використовуватися для протиповітряної оборони. Цього тижня президент Зеленський оглянув новий безпілотний літальний апарат-камікадзе "Укрланцет", який, окрім наземних цілей, також може вражати низькошвидкісні літальні апарати, зокрема російські безпілотники "Орлан-10" та "Шахед".

Тактика постійно розвивається. Зараз росіяни почали перехоплювати "Бабу Ягу", тому українці дають своїм дронам-бомбардувальникам супровід.

Важкий український дрон "Баба-Яга" / Фото: MIL.IN.UA

На одному з відео у Мережі показано, як український квадрокоптер прикриває "Бабу Ягу" та збиває російський безпілотник, який намагається її збити. За словами аналітиків, ця тактика безпілотників вже більше нагадує Другу світову війну, ніж Першу.

У статті зазначається, що ситуація значно змінилася, ніж два роки тому, коли кілька українських любителів безпілотників використовували свої квадрокоптери, щоб розвідувати російські позиції.

"Є всі підстави очікувати, що еволюція продовжуватиметься з такою ж швидкістю, оскільки кількість дронів зростає до мільйонів, і вони все більше домінують на полі бою", - пише Forbes.

Раніше в Інституті вивчення війни (ISW) пояснили, як війна дронів змінила ситуацію на фронті в Україні.

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