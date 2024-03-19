Рейд добровольців на Бєлгородщині та Курщині: за якої умови РФ доведеться перекидати війська з України

За словами заступника командира ЛСР, за тиждень добровольці "залишили півтори тисячі російських військових у госпіталях і могилах".

Якщо операція з прориву кордону РФ у Бєлгородській і Курській областях російськими добровольцями й надалі триватиме, то окупантам доведеться перекидати свої війська з лінії фронту в Україні на цей напрямок.

Про це сказав заступник командира легіону "Свобода Росії" з військово-цивільного співробітництва з позивним "Цезар" в ефірі телемарафону.

"Мені невідомо, скільки ще триватиме наша операція. За тиждень півтори тисячі російських військових ми залишили в госпіталях і могилах. Ми знаємо, що угруповання (армії РФ – ред.) на цій ділянці налічувало до 30 тисяч осіб", – каже заступник командира ЛСР. Проте уточнює, що не всі 30 тисяч беруть участь у бойових діях – є ще логістика, забезпечення, ремонтники тощо.

"Цезар" припустив, що якщо такими темпами операція триватиме ще кілька тижнів, то окупантам доведеться перекидати на Бєлгородський напрямок війська, щоб посилити своє угруповання.

Нагадаємо, що 12 березня стало відомо про новий прорив кордону РФ бійцями легіону "Свобода Росії", РДК та Сибірського батальйону в Бєлгородській і Курській областях.

Сьогодні, 19 березня, голова штабу РДК (Російський добровольчий корпус) Олександр "Фортуна" розповів, що російські добровольці поступово просуваються вздовж лінії зіткнення з окупантами у Бєлгородській і Курській областях.

17 березня бійці Російського добровольчого корпусу і Сибірського батальйону оголосили про звільнення села Козинка у Грайворонському районі Бєлгородської області Росії.

Читайте також:

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Йде просування по всій лінії зіткнення! Втрати росіян збільшуються кожні 5 хвилин! РДК про бої в РФ

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.