Реєстр "Оберіг" синхронізують з державними – як проходитиме мобілізація

В Україні працює електронний реєстр військовозобов'язаних "Оберіг", але на даний момент він ще не синхронізований з іншими державними реєстрами. Коли відповідний законопроєкт буде ухвалено, то в більшості випадків потреба в заходах оповіщення (вручення повістки людині особисто - ред.) просто відпаде, тому що будуть синхронізовані різні бази даних, які існують.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів речник командування Сухопутних військ Володимир Фітьо.

"Ми будемо бачити, наприклад, що громадянин був зареєстрований в Києві, але зараз він працює у Львові, тому що податок з його зарплати – ПДФО – сплачується до Личаківського району міста Львова. Відповідно, тоді буде просто звернення до власника його підприємства, будь-якої форми власності, про те, що даному громадянину необхідно з'явитися до Личаківського ТЦК міста Львова. І керівник підприємства буде зобов'язаний особисто доставити даного військовозобов'язаного до ТЦК та СП", - пояснив Фітьо.

Речник командування Сухопутних військ зазначив, що на даний момент електронна база, яка працює в ТЦК, лише дає змогу здійснювати заходи оповіщення громадян в будь-якій точці країни. Зараз ці дані, які були в паперовому вигляді, перенесені в електронний. І це дає можливість побачити особову справу, наприклад, в іншому ТЦК іншого регіону.

"Поки що синхронізації даних з іншими державними реєстрами немає. Як тільки це запрацює – усі питання з відвідуванням спортклубів, ресторанів, здійсненням оповіщення на блокпостах відразу, автоматично відпадуть. Це спростить проведення мобілізації ресурсів – як людських, так і транспортних, і багато іншого. Ми зараз дуже велику кількість людських ресурсів витрачаємо саме на здійснення заходів оповіщення. І російська пропаганда теж на цій темі зробила дуже велику шкоду. В певної категорії чоловіків є якийсь страх до відвідування ТЦК та СП. Вони думають, що перша повістка – це відразу відправка на фронт. Це так вклала російська пропаганда, провівши дуже велику роботу", - резюмував Володимир Фітьо.

Нагадаємо, єдиний реєстр військовозобов’язаних "Оберіг" уже працює – які дані містить та як перевірити чоловіка в системі.

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