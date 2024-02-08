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“Рейган перевернувся в труні”: Туск різко критикує республіканців за блокування допомоги Україні

“Рейган перевернувся в труні”: Туск різко критикує республіканців за блокування допомоги Україні

Дональд Туск / Фото: Associated Press

Він відверто дорікнув республіканцям за відхід від прихильності свободі.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск розкритикував американських сенаторів-республіканців на тлі провалу у Сенаті США законопроєкту, який серед іншого передбачає допомогу Україні.

Про це він написав на платформі X (Twitter). 

“Шановні американські сенатори-республіканці. Рональд Рейган, який допоміг мільйонам з нас відвоювати нашу свободу і незалежність, сьогодні, мабуть, перевертається в труні. Як вам не соромно”, — зазначив він. 

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Нагадаємо, 7 лютого американський Сенат провалив голосування за законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і заходи для захисту кордонів з Мексикою.

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