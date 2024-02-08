“Рейган перевернувся в труні”: Туск різко критикує республіканців за блокування допомоги Україні

Він відверто дорікнув республіканцям за відхід від прихильності свободі.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск розкритикував американських сенаторів-республіканців на тлі провалу у Сенаті США законопроєкту, який серед іншого передбачає допомогу Україні.

Про це він написав на платформі X (Twitter).

“Шановні американські сенатори-республіканці. Рональд Рейган, який допоміг мільйонам з нас відвоювати нашу свободу і незалежність, сьогодні, мабуть, перевертається в труні. Як вам не соромно”, — зазначив він.

Dear Republican Senators of America. Ronald Reagan, who helped millions of us to win back our freedom and independence, must be turning in his grave today. Shame on you. — Donald Tusk (@donaldtusk) February 8, 2024

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Нагадаємо, 7 лютого американський Сенат провалив голосування за законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і заходи для захисту кордонів з Мексикою.

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