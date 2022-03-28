Рейх РФ продовжує втрачати своїх командирів: ЗСУ ліквідували начальника мотострілецької дивізії 58-ї армії Росії Лохова

Російський офіцер знищений у бойових діях українськими військовими 28 березня.
У боях Збройні сили України ліквідовували командира та начальника штабу 503-го мотострілецького полку 19-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії РФ Лохова А.С.
Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід".
"Сьогодні (28 березня - ред.) у ході боїв українські воїни організували зустріч з дияволом черговій партії російських воєнних злочинців. За попередньою інформацією, серед "утилізованих" - командир та начальнику штабу 503-го мотострілецького полку 19-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за даними західного чиновника, від початку російського вторгнення в Україну, ЗСУ знищили семеро російських генералів.
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