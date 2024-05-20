"Резерв+": чи замінює застосунок електронний кабінет військовозобов’язаного – пояснення адвоката

Міністерство оборони України запустило мобільний застосунок "Резерв+" для військовозобов’язаних, призовників та резервістів. У додатку кожен військовозобов’язаний зможе оновити облікові дані та отримати доступ до інформації у реєстрі "Оберіг".

Адвокат Олег Леонтьєв в ефірі каналу "Київ24" наголосив, що додаток "Резерв+" не може замінити електронний кабінет військовозобов’язаного. Крім того, він не пройшов відповідні тестування і випробування.

"В законі зазначено, що має бути створений електронний кабінет військовозобов’язаного. Я з нетерпінням чекав на створення цього кабінету, але його так і не дочекався. Натомість нам тільки зробили застосунок на мобільний телефон. Застосунок – це не є ні в розумінні закону "електронний кабінет" і в фактологічному розумінні "електронний кабінет". Він не може замінити електронний кабінет", - зазначив адвокат.

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Він додав, що те, як працює електронний кабінет, як він створений та має працювати, можна побачити, зокрема по електронному кабінету Державної податкової служби.

"Людина може працювати з тим електронним кабінетом, вона повністю ідентифікована, і виконувати всі ті дії, на які він покликаний. Закон так само передбачав створення цього електронного кабінету. В електронний кабінет можна вносити всі дані щодо наявності/відсутності відстрочок, підтверджувальних документів. На жаль, мобільний застосунок цього не дозволяє", - сказав адвокат.

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Крім того, адвокат додав, що "фахівці кажуть, що цей застосунок зроблений неналежним чином, не пройшов відповідні тестування і випробування".

"Закон України в даному випадку не дотриманий і проігнорований. Натомість ми бачимо те, що фактично виходить, що закон про мобілізацію і взагалі сама мобілізація в деякій мірі, може, навіть і саботується", - резюмував Олег Леонтьєв.

Нагадаємо, у Міноборони розповіли, кому треба застосунок "Резерв+" та чи відображається там бронювання.

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