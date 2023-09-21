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Резерви окупантів не такі вже й потужні, війська РФ потерпають від контрбатарейної боротьби – Гуменюк

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Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Резерви окупантів не такі вже й потужні, війська РФ потерпають від контрбатарейної боротьби – Гуменюк

Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк

Загарбники намагаються підтягувати резерви з Херсонського напрямку на Запорізький.

Окупанти намагаються перекидати резерви з Херсонщини на Запорізький напрямок.

Про це повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Маневр силами та засобами ворог здійснює з урахуванням того, наскільки сильно потерпає на Запорізькому напрямку, у тому числі й Токмацькому. Загарбники намагаються підтягувати резерви з Херсонського напрямку. Але внаслідок того, що окупанти потерпають від контрбатарейної боротьби, резерви не такі вже й потужні, щоб посилювати ще будь-який напрямок", - підкреслила вона.

За словами Гуменюк, окупанти намагаються налагодити постачання резервів з Кримського півострова.

"Це складно, відбувається повільно й не відповідає темпу розвитку бойових подій, але росіяни потроху намагаються це робити", - додала вона.

Нагадаємо, військовий "Легіону Свобода" Костянтин Денисов розповів, що на Запорізькому напрямку тривають запеклі бої, російська артилерія та авіація ускладнює просування Збройних сил України вперед. 

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Дата публікації
Перегляди
496
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