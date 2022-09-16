Резерви РФ можуть бути меншими, ніж вважалося раніше — міністр оборони Німеччини

Уявлення про те, що російські сили мають у своєму розпорядженні практично необмежені військові засоби не відповідає дійсності, зазначачила Крістіна Ламбрехт.

Військові резерви Росії можуть бути меншими, ніж вважалося.

Таку думку висловила міністр оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт у коментарі Reuters.

Ламбрехт повідомила, що російські військові зазнали значних втрат — як у військах, так і техніці.

"Уявлення про те, що російські сили мають у своєму розпорядженні практично необмежені військові засоби... не відповідає дійсності", - додала вона.

Ламбрехт заявила, що Росії необхідно відремонтувати велику кількість техніки та складно набирається достатня кількість нового персоналу.

"Буде дуже цікаво подивитися, наскільки великі резерви російських збройних сил насправді залишилися. Я думаю, що вони значно менші, ніж ми, мабуть, думали спочатку", - сказала Ламбрехт.

Водночас німецька міністр закликала не мати ілюзій, бо Росія далека від поразки та, як і раніше, має різні військові варіанти.

Ламбрехт додала, що Берлін готовий підтримувати Київ у довгостроковій перспективі.

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