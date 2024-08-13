Резерви РФ знищуються на підступах: аналітик про операцію ЗСУ у Курській області

Українська операція у Курській області РФ базується на концепції так званої оперативної мобільної групи, яка за часів Другої світової війни була однією з ефективних наступальних тактик радянської армії проти Німеччини. Сьогодні ця тактика наступу теж виявилась вкрай результативною.

Про це розповів директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в ефірі "Еспресо".

"Російська армія забула про цю теорію, але, як бачимо, Сирський добре знає історію Другої світової та адаптував це рішення щодо сучасних технологічних здобутків", – зазначив Згурець.

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За його словами, за сім днів від початку операції у Курській області українські сили взяли під контроль приблизно 1000 квадратних кілометрів російської території.

"Наступальні дії розвиваються на чотирьох напрямках: два з них спрямовані вглиб території противника — це Льгов і Курськ. Інші два напрямки забезпечують флангове розширення плацдарму на захід — це Рильськ, де тривають бойові дії поблизу Коренево, та правий фланг, який охоплює все, що на схід від Суджі. Тобто відбувається просування в напрямку Курськ — Рильськ і розширення флангу на схід від Суджі. Противник намагається підводити резерви, але ці резерви знищуються на підступах", – пояснив експерт.

Сергій Згурець додав, що в операції також залучений другий ешелон ЗСУ, задача якого – закріпитися на позиціях, найвигідніших для оборони.

Нагадаємо, у МЗС України наголосили, що Україна досягає своїх цілей на Курщині і продовжуватиме це робити. Проте наша держава не зацікавлена у захопленні територій Курської області Росії, а нинішню операцію проводить задля захисту своєї території та населення від ворожих ударів.

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