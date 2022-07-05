"Резервів нема": Арестович розповів про сумну перспективу військ РФ на довжелезній лінії фронту

Пауза в темпах окупантів – передвісниця дуже великих для них проблем найближчим часом, переконаний радник голови ОП

Резервів у російської армії нема. Або вони на паузі, як мінімум.

Про це заявив радник голови Офісу президента Олексі Арестович і розповів про сумну перспективу військ РФ на довжелезній лінії фронту в ефірі "Фейгін Live" 5 липня.

"Контрнаступу на Херсонському напрямку немає. Там йдуть контрнаступальні дії, це все тактика, це все дає свої плоди - потихеньку з'їдає плацдарми і таке інше. Звичайно, ці "добрі люди" хочуть окупувати ціною перекидання сил із Запорізького напрямку на Херсонський. І ми все ще не бачимо резервів, які прибувають із Російської Федерації. Бачимо лише перекидання з одних ділянок фронту на інші. Це сумно для тих, хто наступає, хоча російські війська навіть уже не можна назвати тими, що наступають, а назвемо, для сторін. Це сумно для тієї сторони, яка думає, що вона все ще наступає і намагається вирішити якісь завдання", - сказав Арестович.

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Не склалося щось із мобілізацією, з перекиданням, з відновленням боєздатності, зазначив радник керівника Офісу президента.

"Я впевнений, що щось навіть вони перекинуть, але ця пауза в темпах - вона провісниця дуже великих неприємностей найближчим часом. Неприємності полягатимуть у тому, що резервів не буде і доведеться на ділянці 1300 км перекидати резерви", - додав Арестович.

Радник голови ОП наголосив, якщо резерви перекидають на такі дистанції (між Запоріжжя та Херсон близько 313 км – ред.) – це ознака дуже важкого стану справ з особовим складом, технікою, силами та засобами. "Це як у Другу світову війну перекидання з фронту на фронт", - пояснив він.

Арестович дав зрозуміти, що резервів в окупантів немає.

"Резерви самі вже на паузі, як мінімум. Я ще вірю, що вони десь там щось ще підназбирають, але насправді, якби могли зібрати, зібрали б уже й кинули", - резюмував він.

Нагадаємо, за даними Генштабу за минулу добу ЗСУ ліквідували 150 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 36 350 військовослужбовців.

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