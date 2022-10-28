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Режим Лукашенка за час війни передав Росії понад 65 тисяч тонн боєприпасів

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Режим Лукашенка за час війни передав Росії понад 65 тисяч тонн боєприпасів

Фото: "Білоруські гаюн"

Крім боєприпасів, Білорусь передає РФ танки та іншу техніку. Тільки за останні кілька тижнів було передано щонайменше 94 танки Т-72А та 36-44 Уралів.

Режим Лукашенка за сім місяців передав Росії понад 65 тисяч тонн боєприпасів.

Канал @belzhd_live опублікував дані щодо кількості вивезених боєприпасів із Білорусі до РФ з березня по вересень 2022 року. Вони свідчать, що за сім місяців із Білорусі до РФ режим Лукашенка передав залізницею 65 089 тонн боєприпасів (це 1940 вагонів).

Максимум було вивезено у квітні 2022 року — 22 534 тонни (689 вагонів) за місяць. Тоді ЗС РФ вивозили свої ж боєприпаси з Єльська, Козенок, Речиці, Хойніков та Калінковичів. Потім був невеликий спад, і з липня темпи вивезення знову пішли нагору.

Боєприпаси для вивезення в РФ завантажували на наступних станціях Білоруської залізниці (дані завантаження за сім місяців):

  • Новобілицька (312 тонн);
  • Хойніки (103 тонни);
  • Річиця (1078 тонн);
  • Добруш (21549 тонн);
  • Єльськ (56 тонн);
  • Козенки (1236 тонн);
  • Калінковичі (235 тонн);
  • Василевичі (192 тонни);
  • Центроліт (13323 тонн);
  • Ліда (421 тонна);
  • Барановичі-Поліські (608 тонн);
  • Лунинець (1573 тонн);
  • Колодища (54 тонни);
  • Бобр (1459 тонн);
  • Заслонове (20 тонн);
  • Лісова (7 тонн);
  • Бронна гора (15601 тонн);
  • Брест-Східний (21 тонна);
  • Осиповичі-1 (7241 тонна).

Зазначається, що окрім боєприпасів, режим Лукашенка передає РФ танки та іншу техніку. Тільки за останні кілька тижнів було передано щонайменше 94 танки Т-72А та 36-44 Уралів.

© Telegram / Белорусский гаюн
Фото: Telegram / Белорусский гаюн

Нагадаємо, у Держприкордонслужбі України зазначили, що ударного угруповання в Білорусі немає, однак Путін намагається втягнути Лукашенка у війну. Наразі Росія та Білорусь проводять заходи щодо нагнітання ситуації на кордоні з Україною.

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