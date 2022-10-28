Режим Лукашенка за час війни передав Росії понад 65 тисяч тонн боєприпасів

Крім боєприпасів, Білорусь передає РФ танки та іншу техніку. Тільки за останні кілька тижнів було передано щонайменше 94 танки Т-72А та 36-44 Уралів.
Режим Лукашенка за сім місяців передав Росії понад 65 тисяч тонн боєприпасів.
Канал @belzhd_live опублікував дані щодо кількості вивезених боєприпасів із Білорусі до РФ з березня по вересень 2022 року. Вони свідчать, що за сім місяців із Білорусі до РФ режим Лукашенка передав залізницею 65 089 тонн боєприпасів (це 1940 вагонів).
Максимум було вивезено у квітні 2022 року — 22 534 тонни (689 вагонів) за місяць. Тоді ЗС РФ вивозили свої ж боєприпаси з Єльська, Козенок, Речиці, Хойніков та Калінковичів. Потім був невеликий спад, і з липня темпи вивезення знову пішли нагору.
Боєприпаси для вивезення в РФ завантажували на наступних станціях Білоруської залізниці (дані завантаження за сім місяців):
- Новобілицька (312 тонн);
- Хойніки (103 тонни);
- Річиця (1078 тонн);
- Добруш (21549 тонн);
- Єльськ (56 тонн);
- Козенки (1236 тонн);
- Калінковичі (235 тонн);
- Василевичі (192 тонни);
- Центроліт (13323 тонн);
- Ліда (421 тонна);
- Барановичі-Поліські (608 тонн);
- Лунинець (1573 тонн);
- Колодища (54 тонни);
- Бобр (1459 тонн);
- Заслонове (20 тонн);
- Лісова (7 тонн);
- Бронна гора (15601 тонн);
- Брест-Східний (21 тонна);
- Осиповичі-1 (7241 тонна).
Зазначається, що окрім боєприпасів, режим Лукашенка передає РФ танки та іншу техніку. Тільки за останні кілька тижнів було передано щонайменше 94 танки Т-72А та 36-44 Уралів.
Нагадаємо, у Держприкордонслужбі України зазначили, що ударного угруповання в Білорусі немає, однак Путін намагається втягнути Лукашенка у війну. Наразі Росія та Білорусь проводять заходи щодо нагнітання ситуації на кордоні з Україною.
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