Режим Лукашенка затримує родичів білоруських добровольців, які загинули на війні в Україні

У Білорусі затримують родичів добровольців, які загинули на війні в Україні.

Про це повідомляє моніторингова група "Білоруський Гаюн".

За даними групи, силовики самопроголошеного президента Олександра Лукашенка затримали родича бійця полку ім. Кастуся Калиновського Василя Парфенкова.

"Родича Парфенкова затримали та змусили записати "покаянне відео", де він називає себе братом загиблого Василя та "визнає", що був підписаний на "екстремістські" ТГ-канали", - йдеться у повідомленні.

Раніше вже було затримано двоюрідного брата, сестру та маму загиблого під Лисичанськом білоруського добровольця Василя Парфенкова.

Нагадаємо, у Білорусі затримали чоловіка, який був проти війни з Україною. Чоловіка змусили на камеру перепрошувати через його позицію.

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