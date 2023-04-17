"Режим почав відтворювати дії Гітлера": кум Путіна Медведчук вимагає трибуналу над Зеленським

Голова забороненої в Україні партії порівняв дії нинішньої влади зі злочином "гітлерівців проти єврейського населення Рейху".

Одіозний кум Путіна Віктор Медведчук знову заговорив. Цього разу він розповів про "геноцид Донбасу" і "нав'язаний Заходом" так званий ядерний апокаліпсис.

Свої тези він описав у статті для росЗМІ.

Зокрема, у них лідер забороненої в Україні партії ОПЗЖ заявив, що розв'язаний проти жителів Донеччини та Луганщини "геноцид" відбувся з боку нібито української влади. Дії нашої держави він порівняв зі злочином "гітлерівців проти єврейського населення Рейху".

"Після приходу до влади Зеленського режим припинив приховувати свою нацистську сутність та почав відтворювати дії Гітлера", – сказав Медведчук.

За його словами, Україна зробила все для того, аби залучити Росію до збройного конфлікту. Ба більше, переконаний, що суд над президентом України Володимиром Зеленським допоможе подолати це та "врятувати світ від ядерної війни".

"Такий судовий процес дозволить запобігти реінкарнації нацизму в інших країнах. Тільки спільними зусиллями, вилікувавши Україну від "коричневої чуми" нацизму, зробивши на її прикладі висновки та покаравши винних, людство зможе уникнути ядерного апокаліпсису", – висловився Медведчук.

Колишній український політик закликає світ "об'єднатися заради проведення судового процесу" над українським режимом.

Медведчук вважає, що суд має відбуватися за прикладом Нюрнберзького міжнародного військового трибуналу. Адже, мовляв, у період 2005-2022 років західні політики та спецслужби "перетворили масову свідомість українців".

Нагадаємо, рік тому, 12 квітня 2022 року, було затримано зрадника України, який ніколи не відхрещувався від симпатії до кремлівської влади і навіть пишався родинними зв'язками з Путіним.

Тим часом МВС України оголосило в розшук Оксану Марченко – колишню телеведучу та дружину підозрюваного у держзраді проросійського політика Віктора Медведчука.

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