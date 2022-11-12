Режим Путіна посипався: Подоляк каже, що суспільство в Росії бачить початок конфлікту в оточенні президента

На думку радника голови ОП, нині російський політичний режим "почувається вкрай хворо".
Режим президента країни-агресорки Росії Володимира Путіна вже посипався, а російське суспільство бачить початок конфлікту в оточенні свого президента.
Про це в ефірі єдиного телемарафону сказав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.
"На режим Путіна впливає усе, що відбувається в Україні. Він вже посипався. Але це не питання того, що завтра-післязавтра там будуть якісь революційні процеси", - зазначив він.
За словами Подоляка, окрім провалу деяких відомств, російське суспільство бачить початок конфлікту в оточенні Путіна.
"Тобто між собою вже еліти починають з`ясовувати стосунки і те, хто платитиме за помилки в Україні. Бо еліта розуміє, що просто так це не минеться..., має хтось відповідати і це буде не тільки Путін", - додав він.
На думку Михайла Подоляка, нині російський політичний режим "почувається вкрай хворо".
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