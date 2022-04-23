"Режим Путіна закінчиться через цю війну": у Росії заарештували опозиціонера Кара-Мурзу

"Режим Путіна закінчиться через цю війну": у Росії заарештували опозиціонера Кара-Мурзу

Росія порушила кримінальну справу проти опозиційного активіста Володимира Кара-Мурзи за поширення "хибної інформації".

Кара-Мурзу засудили до 15 діб ув'язнення після того, як він назвав російський уряд "режимом убивць".

Про це пише Forbes.

"Росія порушила кримінальну справу проти Кара-Мурзи за "публічне поширення явно неправдивої інформації про використання Збройних сил Російської Федерації", — написав його адвокат Вадим Прохоров у пості в Facebook.

Про арешт Кара-Мурзи стало відомо за кілька годин після того, як CNN поширив інтерв'ю, в якому він назвав російський уряд "режимом убивць".

"Росія зіткнулася з повним відключенням електроенергії. А понад 15 000 людей було затримано за протест проти війни в Україні. Я не сумніваюся, що режим Путіна закінчиться через цю війну в Україні", — розповів Кара-Мурза в інтерв'ю.

Кара-Мурза — російський опозиційний політик, тележурналіст, колишній заступник лідера опозиційної партії — Партії народної свободи. Чоловік останніми місяцями виступив у кількох американських виданнях із засудженням війни Росії на території України.

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Нагадаємо, що у Санкт-Петербурзі суд визнав, що цитата Путіна дискредитує російську армію. Суд визнав винним за статтею про дискредитацію російської армії місцевого мешканця Артура Дмитрієва, який вийшов на одиночний пікет із плакатом антивоєнного змісту, на якому було написано: “Війна принесла стільки нестерпних випробувань, горя та сліз, що забути це неможливо. І немає прощення та виправдання тим, хто знову замишляє агресивні плани”.

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