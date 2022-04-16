Режисер "Не час помирати" Фукунага у Харківській області врятував з-під завалів песика

Режисер "Не час помирати" Фукунага у Харківській області врятував з-під завалів песика

Знаменитість займається в Україні волонтерством.

Режисер останнього фільму про Джеймса Бонда "Не час помирати" Кері Фукунага приїхав до України, аби займатися волонтерством.

Знаменитість долучився до благодійного проєкту World Central Kitchen (WCK) та допомагає доставляти українцям їжу. Наразі Фукунага з благодійною організацією привіз продукти до Харківської області.

Поки волонтери роздавали їжу, Кері врятував песика. Чотирилапий опинився під завалами, а Фукунага дістав його звідти. Про це у своєму Twitter розповів засновник організації WCK Хосе Андрес.

My best new friend #CaryFukunaga an amazing individual helping us @WCKitchen for weeks, found and saved a best friend under the rubble in Derhachi, north of Kharkiv! While we deliver food, with boots on the ground we can do so many other things!#ChefsForUkraine pic.twitter.com/NQEVI8j6Vl — José Andrés (@chefjoseandres) April 15, 2022

"Мій найкращий новий друг Кері Фукунага - дивовижна людина, яка допомагає нам тижнями. Він знайшов і врятував найкращого друга під завалами в Харківській області!" - зазначив Хосе Андрес.

Зазначимо, Кері Фукунага вже був у Львові та Києві. Окрім цього, режисер відвідав Ірпінь, Бучу та Гостомель. За словами Фукунаги, він приїхав до України, аби займатися волонтерством. Режисер зазначив, що це найменше, що наразі можна зробити.

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