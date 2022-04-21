Режисер Олег Сенцов долучився до загону спецпризначення: "Наступ орків почався"

Наразі режисер перебуває на південному сході України.

Відомий український режисер і колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов долучився до загону спецпризначення.

Знаменитість, який ще в перші дні повномасштабної війни вступив до лав територіальної оборони ЗСУ, аби захищати Україну від російських окупантів, декілька тижнів тому став спецназівцем.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook. Сенцов поділився, що наразі перебуває на південному сході України.

"Наступ орків почався, але поки повільний – більш працює арта, гради та міномети. Красивих фоток з автоматом не буде. Разом до перемоги, браття та сестри!" – написав він.

Нагадаємо, Микита Добринін розповів про найстрашніший момент за місяць служби в теробороні. Зокрема, ведучому було тяжко усвідомлювати те, що повз його будинок пролітали винищувачі, а там тоді перебували його маленький син та дружина.

Читайте також: