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Резніков анонсував добрі новини із США за підсумками розмови з очільником Пентагону

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Резніков анонсував добрі новини із США за підсумками розмови з очільником Пентагону

Міністр оборони України провів телефонну розмову з міністром оборони США.

За підсумками переговорів міністра оборони Олексія Резнікова з очільником Пентагону Ллойдом Остіном Україну очікують хороші новини в плані посилення її обороноздатності. 

Про це Олексій Резніков написав у Twitter.

​​"Ми підтримуємо постійний діалог з главою Пентагону Ллойдом Джеймсом Остіном III. Сьогодні ми обговорили всі події з часу нашої останньої розмови. Я радий, що міністр оборони США повернувся з хорошими новинами. Скоро з'являться кошти для зміцнення нашої обороноздатності​​", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, Резніков розповів, що наразі відбувається з мобілізацією в Україні.

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