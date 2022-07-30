Резніков анонсував добрі новини із США за підсумками розмови з очільником Пентагону

За підсумками переговорів міністра оборони Олексія Резнікова з очільником Пентагону Ллойдом Остіном Україну очікують хороші новини в плані посилення її обороноздатності.

Про це Олексій Резніков написав у Twitter.

​​"Ми підтримуємо постійний діалог з главою Пентагону Ллойдом Джеймсом Остіном III. Сьогодні ми обговорили всі події з часу нашої останньої розмови. Я радий, що міністр оборони США повернувся з хорошими новинами. Скоро з'являться кошти для зміцнення нашої обороноздатності​​", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, Резніков розповів, що наразі відбувається з мобілізацією в Україні.

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