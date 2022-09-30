Резніков анонсував хороші новини після розмови з головою Пентагону

Резніков обговорив з головою Пентагону ситуацію на передовій та "Рамштайн-6".

Міністр оборони України Олексій Резніков під час телефонної розмови зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном, обговорив майбутнє засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн-6", яке заплановане на 12 жовтня.

Про це він повідомив у Twitter.

"Провів телефонну розмову з головою Пентагону. Обговорили оновлений стан справ з передової, "Рамштайн-6", і шляхи посилення наших можливостей. Хороші новини будуть оголошені незабаром", - написав Резніков.

Він також додав: міністр оборони Ллойд Остін підтвердив, що США не визнають псевдореферендуми на тимчасово захоплених територіях України.

"Українська армія продовжить використовувати зброю для деокупації своєї землі", - наголосив Резніков.

Нагадаємо, США та західні партнери України продовжуватимуть надавати сучасне озброєння ЗСУ. Наступна зустріч контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться вже 12 жовтня у Брюсселі.

8 вересня очільник Пентагону Ллойд Остін знову збирав партнерів і союзників на військовій базі Рамштайн, де радилися, чого потребує Україна, і пообіцяли довгострокову підтримку.

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